Semaine du son en Trégor – Vents à emporter Penvénan Penvénan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Penvénan

Semaine du son en Trégor – Vents à emporter Penvénan, 21 janvier 2023, Penvénan . Semaine du son en Trégor – Vents à emporter 2 rue de Pen crec’h Le Logelloù Penvénan Côtes-d’Armor Le Logelloù 2 rue de Pen crec’h

2023-01-21 18:00:00 – 2023-01-21 19:00:00

Le Logelloù 2 rue de Pen crec’h

Penvénan

Côtes-d’Armor Concert de Sébastien Béranger, avec musique, image, captations de gestes et d’images en temps réel.

Tout public ! administration@logellou.com http://www.logellou.com/vents-a-emporter/ Le Logelloù 2 rue de Pen crec’h Penvénan

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Penvénan Autres Lieu Penvénan Adresse Penvénan Côtes-d'Armor Le Logelloù 2 rue de Pen crec'h Ville Penvénan lieuville Le Logelloù 2 rue de Pen crec'h Penvénan Departement Côtes-d'Armor

Penvénan Penvénan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penvenan/

Semaine du son en Trégor – Vents à emporter Penvénan 2023-01-21 was last modified: by Semaine du son en Trégor – Vents à emporter Penvénan Penvénan 21 janvier 2023 2 Rue de Pen Crec'h Le Logelloù Penvénan Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Penvénan

Penvénan Côtes-d'Armor