2023-01-26 20:00:00 – 2023-01-26 21:00:00

Côtes-d’Armor Penvénan « Dans le creux » s’appuie sur un grand nombre d’enregistrements effectués au cours de l’hiver dans le Trégor.

La compositrice Aline Pénitot a également enregistré basson et ueilan pipe.

Cette première étape de travail donnera lieu à une composition pour la Galerie du Dourven de Trédrez-Locquémeau avec la scénographe Perrine Villemur.

Avec Aline Pénitot, électroacoustique et Florian Gazagne, basson reservation@logellou.com http://www.logellou.com/dans-le-creux-aline-penitot/ Le Logelloù 2 rue de pen Crec’h Penvénan

