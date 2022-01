SEMAINE DU RAÏ: MEHDI LAIFAOUI, Trab Project Cité de la musique, 5 mars 2022, Marseille.

Cité de la musique, le samedi 5 mars à 20:30

Trab Project Ce répertoire prend racine dans la poésie et la musique oranaises des années 30. Le Bédoui et le mode Trab donnent à la musique raï son africanité, un pont entre l’Orient et l’Afrique où ces rythmes règnent en maîtres. Influencés par les musiques actuelles, musiques du monde, le groove afro-américain, la bossa brésilienne mélangés aux rythmes et aux mélodies maghrébines, la majorité des titres de cet opus sont des compositions originales. Mehdi Laïfaoui et ses musiciens revisitent également de célèbres titres du vieux raï des années 70 et 80. MEHDI LAIFAOUI (CHANT ET PERCUSSIONS)

13 / 9€ / gratuit pour les – de 12 ans

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



