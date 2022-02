Semaine du raï Marseille 1er Arrondissement, 5 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Semaine du raï Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

2022-03-05 – 2022-03-12 Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les évènements de la Semaine du Raï :



• Samedi 5 mars à 20h30

Trab Project – Mehdi Laifaoui

Ce répertoire prend racine dans la poésie et la musique oranaises des années 30. Le Bédoui et le mode Trab donnent à la musique raï son africanité, un pont entre l’Orient et l’Afrique où ces rythmes règnent en maîtres. Influencés par les musiques actuelles, musiques du monde, le groove afro-américain, la bossa brésilienne mélangés aux rythmes et aux mélodies maghrébines, la majorité des titres de cet opus sont des compositions originales. Mehdi Laïfaoui et ses musiciens revisitent également de célèbres titres du vieux raï des années 70 et 80.



• Lundi 7 mars à 20h30

Benzine

Nous sommes à bord d’une vieille 504, traçant la route comme pour remonter le temps et rejoindre une partie de soi, de l’autre côté de la rive, de l’autre côté du temps. Les vieux disques défilent au rythme de la mer… De Cheikha Zalamite et Cheikha Djenia au vieux Rai électrique de Ahmed Zergui, c’est bon de revivre cette époque et c’est bon de vivre la sienne aussi. Alors on sort les machines et à coup de beats organiques et de synthé lancinant on hurle à la mort, à la vie, à l’amour. C’est l’heure ! Celle de faire le plein…

Celle d’écouter Benzine.



• Vendredi 11 mars à 20h30

Hommage à Ahmed Zergui

Hommage à Ahmed Zergui, né en 1948 à Sidi Bel Abbes, auteurcompositeur- interprète algérien, considéré comme un des pionniers du raï dit « électrique » ou « électro » . Alors que le raï se modernisait en intégrant de nouveaux instruments comme l’accordéon ou la trompette, Ahmed Zergui a introduit les premières guitares électriques et l’usage de la pédale Wah Wah. Sa carrière s’arrêta brusquement en 1983, par un tragique accident de la circulation. Il laissa une discographie riche, et des morceaux qui furent repris par la suite par de nombreux artistes raï comme Cheb Khaled qui chantait ses fameux « Ya Chaba » ou « Delali ha delali ».

Ce projet de résidence vise à rendre hommage à la contribution de cet artiste, par la reconstitution d’une partie de son environnement musical, en intégrant des musiciens de la scène raï de Sidi Bel Abbes.



• Samedi 12 mars à 18h

Hommage aux Medahates

Cette soirée vise à mettre en lumière la contribution des femmes dans l’histoire du raï et notamment à rendre hommage à l’esprit des Medahates, ces groupes de chanteuses traditionnelles qui ont contribué à façonner et influencer le raï moderne.

– 18h – Projection

« A little for my heart a little for my dog »

Un film-documentaire de Brita Landoff, qui suit des groupes de Medahates à Oran au début des années 90.

– 20h – Conférence dansée

« Raï & Medahates » par la troupe Kif Kif Bledi.

La troupe de danse Kif Kif Bledi présentera, lors de cette conférence dansée, l’histoire des danses associées au raï ainsi que le rôle des femmes, en particulier des « medahates ».

– 21h30 – Concert

Cheikha Hadjla (chant) accompagnée par ses musiciens au violon, derbouka, gallal, bendir, tbila.

Une série d’événements (concert, conférence, danse, projection) pour la Semaine du Raï.

