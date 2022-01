SEMAINE DU RAÏ: HOMMAGE AUX MEDAHATES Cité de la musique, 12 mars 2022, Marseille.

Cité de la musique, le samedi 12 mars à 18:00

Cette soirée vise à mettre en lumière la contribution des femmes dans l’histoire du raï et notamment à rendre hommage à l’esprit des Medahates, ces groupes de chanteuses traditionnelles qui ont contribué à façonner et influencer le raï moderne. 18H – Projection «A LITTLE FOR MY HEART A LITTLE FOR MY GOD» «A little for my heart a little for my god», un film-documentaire de Brita Landoff, qui suit des groupes de Medahates à Oran au début des années 90. Film proposé par Nabil Djedouani, Archives Numériques du Cinéma Algérien” 20H – Conférence dansée « RAÏ & MEDAHATES » PAR LA TROUPE KIF KIF BLEDI La troupe de danse Kif Kif Bledi présentera, lors de cette conférence dansée, l’histoire des danses associées au raï ainsi que le rôle des femmes, en particulier des «medahates» 21H30 – Concert CHEIKHA HADJLA (CHANT) accompagnée par ses musiciens au violon, derbouka, gallal, bendir, tbila

16 / 13€ / gratuit pour les – de 12 ans

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



