Cité de la musique, le jeudi 10 mars à 20:30

Hommage à Ahmed Zergui, né en 1948 à Sidi Bel Abbes, auteurcompositeur- interprète algérien, considéré comme un des pionniers du raï dit « électrique » ou « électro » . Alors que le raï se modernisait en intégrant de nouveaux instruments comme l’accordéon ou la trompette, Ahmed Zergui a introduit les premières guitares électriques et l’usage de la pédale Wah Wah. Sa carrière s’arrêta brusquement en 1983, par un tragique accident de la circulation. Il laissa une discographie riche, et des morceaux qui furent repris par la suite par de nombreux artistes raï comme Cheb Khaled qui chantait ses fameux « Ya Chaba » ou « Delali ha delali ». Ce projet de résidence vise à rendre hommage à la contribution de cet artiste, par la reconstitution d’une partie de son environnement musical, en intégrant des musiciens de la scène raï de Sidi Bel Abbes. MUSICIENS DIRIGÉS PAR DJAMEL REFFES, MUSICIEN ORIGINAIRE DE SIDI BELABBES

