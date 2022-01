SEMAINE DU RAÏ: BENZINE Cité de la musique, 11 mars 2022, Marseille.

SEMAINE DU RAÏ: BENZINE

Cité de la musique, le vendredi 11 mars à 21:00

Nous sommes à bord d’une vieille 504, traçant la route comme pour remonter le temps et rejoindre une partie de soi, de l’autre côté de la rive, de l’autre côté du temps. Les vieux disques défilent au rythme de la mer… De Cheikha Zalamite et Cheikha Djenia au vieux Rai électrique de Ahmed Zergui, c’est bon de revivre cette époque et c’est bon de vivre la sienne aussi. Alors on sort les machines et à coup de beats organiques et de synthé lancinant on hurle à la mort, à la vie, à l’amour. C’est l’heure ! Celle de faire le plein… Celle d’écouter Benzine. FARID BELAYAT (CHANT, BASSE , MACHINES) , SAMIR MOHELLEBI (CHOEUR, GUITARE, MACHINES) [https://youtu.be/rJWCp5lfluA](https://youtu.be/rJWCp5lfluA)

13 / 9€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T23:00:00