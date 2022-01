Semaine du polar Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Du 1er au 5 février, la médiathèque les Etoiles organise entre ses murs la Semaine du Polar, une semaine d’animations gratuites sur l’univers policier. ——————————————————————————————————————————————————- ### Au programme : * **Mardi 1er à 18 h : Café culture** Spécial polar avec la librairie Mollat Découvrez les nouveaux romans policiers de la rentrée littéraire de janvier ! Adultes – gratuit sur réservation * **Mercredi 2 à 16 h : Jeu de piste** « Les p’tits détectives » A partir de 5 ans, gratuit sur réservation * **A 18 h : Ciné polar** projection d’un film policier surprise Adultes, gratuit sur réservation * **Jeudi 3 à 18 h : Sieste littéraire** spéciale polar Adultes, gratuit sur réservation * **Vendredi 4 : Murder Game Théâtre** avec l’école municipale de théâtre Un moment ludique entre le Cluedo géant et l’escape game ! Tout public à partir de 10 ans, gratuit sur réservation * **Samedi 5 de 14 h à 17 h : Atelier d’écriture** autour du roman policier avec Le chemin des mots 33 / Florence Frouin Adultes, gratuit sur réservation. La médiathèque les Etoiles proposera également une large sélection de romans policiers à emprunter, du roman noir au roman à énigme en passant par le polar historique, le thriller ou le Nordic Noir.

