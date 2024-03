Semaine du piano, sur les chemins de Mel Bonis à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse, lundi 8 avril 2024.

Dans le cadre de la semaine du piano, Sur les chemins de Mel Bonis. En ouverture de cette semaine, Catherine Schneider, pianiste, nous fera découvrir la compositrice post-romantique Mel Bonis, qui fut élève de César Franck et l’une des premières femmes à intégrer le Conservatoire de Paris. L’ensemble de ces concerts se fera sur le piano Caraiman de concert que l’association vient d’acquérir. Une restauration FoodTruck libanais est proposée sur place le lundi, jeudi et vendredi à partir de 18h30, et vous permettra de vivre une soirée aussi gourmande que musicale à la Maison du Berger. L’association Plan de Culture vous offre les boissons. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 19:30:00

fin : 2024-04-08

Le Puyjoubert La maison du Berger

La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine emfdsp@gmail.com

