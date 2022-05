Semaine du patrimoine

Vendredi 16 septembre, 20h30 dans la Collégiale : SONS DU MONDE présente “Il nous faut de … l’amour!” Pendant une semaine, l’association “Autour de la Collégiale” vous propose une programmation culturelle cariée afin de découvrir la Collégiale différemment. La collégiale St-Pierre, St-Michel et Sts-Innocents, a été fondée en 1394 par les Seigneurs de Bueil pour y fixer le lieu de leur sépulture. Restaurée en 2008, elle a été classée Monument Historique en 1912. À l’intérieur : remarquables gisants du XVIe siècle, uniques dans le Nord Touraine ! SEMAINE DU PATRIMOINE DU 10/09 AU 18/09

SALON peinture, dessin, sculpture : De 10h00 à 19h00 samedi et dimanche ; de 15h00 à 18h00 en semaine. Entrée libre. 40 exposants proposeront environ 120 œuvres.

SPECTACLES :

Vendredi 16 septembre, 20h30 dans la Collégiale : SONS DU MONDE présente “Il nous faut de … l’amour!” dernière mise à jour : 2022-05-20 par

