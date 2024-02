#Semaine du nucléaire: Rencontre Naval Group / After work à l’UIMM Brest Brest, jeudi 8 février 2024.

#Semaine du nucléaire: Rencontre Naval Group / After work à l’UIMM Dans le cadre de la semaine thématique nationale du nucléaire, venez rencontrer Naval Group et découvrir la place du nucléaire dans la construction et la réparation navale, les spécificités, les … Jeudi 8 février, 17h00 Brest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T17:00:00+01:00 – 2024-02-08T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T17:00:00+01:00 – 2024-02-08T19:00:00+01:00

Dans le cadre de la semaine thématique nationale du nucléaire, venez rencontrer Naval Group et découvrir la place du nucléaire dans la construction et la réparation navale, les spécificités, les métiers, les opportunités sur le bassin brestois.

Cet évènement débutera par une conférence, avec une présentation de Naval Group, du nucléaire au sein de Naval Group, des métiers et des opportunités d’emploi sur le bassin brestois.

A l’issue de cette conférence, vous aurez la possibilité d’échanger et de rencontrer les différents intervenants de l’entreprise.

Vous pouvez vous présenter avec votre CV.

Brest 29200 Brest Brest 29200 Bellevue Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/216444 »}]

Conférence La semaine du nucléaire