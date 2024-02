SEMAINE DU NUCLEAIRE PROMOTION DES METIERS Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire, mercredi 7 février 2024.

SEMAINE DU NUCLEAIRE PROMOTION DES METIERS L’IRUP vous présentera les métiers et formations liés au secteur de l’industrie du nucléaire. Cette intervention sera filmée et visible en direct via notre page Facebook Mercredi 7 février, 10h00 Monistrol-sur-Loire

FACEBOOK LIVE

présentation des métiers et formations

possibilité de poser vos questions en direct via facebook

Monistrol-sur-Loire 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

