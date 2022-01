Semaine du manga Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Lessay Manche Durant une semaine, la Médiathèque de Lessay met le manga à l’honneur à travers une exposition et divers ateliers en lien avec l’univers manga. Inscription obligatoire : 02 33 07 70 32 ou lessaymediatek@wanadoo.fr.

– Lundi 14/02 de 14h à 16h : Je dessine ma planche de Manga / à partir de 8 ans.

– Mardi 15/02 à 10h30 : Kamishibaï.

– Mercredi 16/02 de 14h30 à 16h : Atelier Origami Pokémon / à partir de 8 ans.

– Vendredi 18/02 à 16h : Projection / à partir de 8 ans.

