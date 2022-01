Semaine du jeûne communautaire Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Elle commencera le dimanche 11 mars à 20h15 et se clôturera par une messe d’action de grâce le samedi 17 mars à 12h. Information et inscription : jeunecommunautaire@gmail.com Tous les soirs messe à 18h30 puis temps de rencontre et de prière de 19h15 à 20h où chacun recevra son pain de jeûne pour le lendemain. Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy 88 rue de l’Assomption, 75016 Paris Paris Quartier de la Muette

2018-03-11T20:30:00 2018-03-11T21:00:00;2018-03-12T18:30:00 2018-03-12T20:00:00;2018-03-13T18:30:00 2018-03-13T20:00:00;2018-03-14T18:30:00 2018-03-14T20:00:00;2018-03-15T18:30:00 2018-03-15T20:00:00;2018-03-16T18:30:00 2018-03-16T20:00:00;2018-03-17T12:00:00 2018-03-17T13:00:00

