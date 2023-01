Semaine du jeu-vidéo Lillebonne, 20 février 2023, Lillebonne .

Semaine du jeu-vidéo

rue couverte de l’Hôtel de Ville Lillebonne Seine-Maritime

2023-02-20 10:00:00 – 2023-02-24 12:00:00

Lillebonne

Seine-Maritime

Pour tout public, enfants, ados et même adultes, de nombreuses consoles seront mises à votre disposition. Des récentes avec la Nintendo Switch, la WII, les différentes Playstation, les différentes Xbox de la classique jusqu’à la one ainsi que des ordinateurs pour jouer en réseau. Mais aussi des anciennes consoles pour les plus nostalgiques comme la Nintendo NES, la Game cube et les différentes bornes d’arcade. Vous pourrez affronter vos amis, vos enfants ou vos parents sur Fifa, Tom Raider, Trackmania, Tetris, Just Dance, etc. Des tournois seront également organisés avec de nombreux lots à gagner.

jeunesse@ville-lillebonne.fr https://www.facebook.com/lillebonnanimateur/

