2022-05-17 17:00:00 – 2022-05-19 18:30:00

Semaine du jeu – jeux de société et jeux en bois
Médréac, 17-19 mai 2022, 17:00-18:30

L'espace de vie sociale vous accueille dans le cadre de la semaine du jeu. Ouvert à tout public.

Contact: paulinejolais.evs@gmail.com +33 2 23 43 08 79

Médréac, Ille-et-Vilaine

