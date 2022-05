Semaine du jeu – Jeux de société

Semaine du jeu – Jeux de société, 18 mai 2022, . Semaine du jeu – Jeux de société

2022-05-18 14:00:00 – 2022-05-18 16:30:00 Venez vous amuser à la médiathèque dans le cadre de la semaine du jeu. bibliotheque.medreac@orange.fr +33 2 99 07 37 02 Venez vous amuser à la médiathèque dans le cadre de la semaine du jeu. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville