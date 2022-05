Semaine du jeu – Initiation au tarot

Semaine du jeu – Initiation au tarot, 18 mai 2022, . Semaine du jeu – Initiation au tarot

2022-05-18 – 2022-05-18 A l’occasion de la semaine du jeu, une initiation au Tarot est organisée par la médiathèque en partenariat avec l’association Tarot et loisirs mévennais. nTout public. nA la maison des jeunes le 18 mai. nA la médiathèque le 20 mai. +33 6 50 55 98 47 A l’occasion de la semaine du jeu, une initiation au Tarot est organisée par la médiathèque en partenariat avec l’association Tarot et loisirs mévennais. nTout public. nA la maison des jeunes le 18 mai. nA la médiathèque le 20 mai. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville