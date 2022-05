Semaine du jeu Gaël, 21 mai 2022, Gaël.

Semaine du jeu Gaël

2022-05-21 – 2022-05-21

Gaël Ille-et-Vilaine Gaël

A l’occasion de la semaine du jeu, plusieurs jeux et activités seront mis en place à l’intérieur et autour de la salle polyvalente : n-Courses en sacs n-Jeux en bois géants- n-Ski sur herbe n-Jeux de société n-Badminto -Escape game n-Jungle Speed géant n-Parcours de bosses à vélo (venir avec son vélo) n-Palets n-Jeux de boules Ouvert à tout public. Buvette et restauration sur place.

mairie.gael@orange.fr +33 2 99 07 72 20

A l’occasion de la semaine du jeu, plusieurs jeux et activités seront mis en place à l’intérieur et autour de la salle polyvalente : n-Courses en sacs n-Jeux en bois géants- n-Ski sur herbe n-Jeux de société n-Badminto -Escape game n-Jungle Speed géant n-Parcours de bosses à vélo (venir avec son vélo) n-Palets n-Jeux de boules Ouvert à tout public. Buvette et restauration sur place.

Gaël

dernière mise à jour : 2022-05-13 par