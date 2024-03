Semaine du jeu Bléré, samedi 19 octobre 2024.

Cette année encore se déroulera la semaine du jeu ; nous retrouverons la salle des fêtes de Bléré refaite à neuf. Nous aurons un espace petite enfance et des dizaines de tables afin de vous faire découvrir toutes les dernières acquisitions de la ludothèque, ainsi que les 800 jeux déjà présents et empruntables à la ludothèque. Nous aurons également un espace flipper, baby foot et fléchettes. Un espace jeux géants sera également à votre disposition. Des bénévoles seront là pour vous expliquer les règles de jeux et vous faire passer un bon moment en famille autour d’un jeu de société. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 14:00:00

fin : 2024-10-27 19:00:00

26 Rue des Déportés

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@blere-touraine.com

