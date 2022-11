Semaine du jeu à la médiathèque de Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie Catégories d’évènement: Calvados

2022-11-23 – 2022-11-26

Calvados Condé-en-Normandie Du mercredi 23 au samedi 26 novembre la médiathèque et la ludothèque organisent la semaine du jeu. Au programme : -Mercredi 23 novembre 10h/12h – 14h/17h : KAPLAS « Ma meilleure construction »

14h – 17h : ESCAPE GAME (4 sessions – 8 joueurs par groupe – sur inscription)

14h30 : LE JEU ET LE LIVRE -Jeudi 24 novembre 9h30 – 11h30 : « JOUONS PETITS PARAPONS »

20h – 22h : SOIREE JEUX ET SCRABBLE -Samedi 26 novembre

+33 2 31 69 41 16

