Semaine du Handicap Hendaye, lundi 8 avril 2024.

Semaine du Handicap Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Comme tous les ans, @handi__surf organise les semaines du handicap à Hendaye

Ce sont des initiations de surf destinées aux personnes en situation de handicap. Les sessions sont gratuites et disponibles tous les jours de semaine durant les trois premières semaines d’avril et on fournit le matériel !

Notre but faire découvrir les joies du surf au plus grand nombre de personnes en situation de handicap .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-04-12

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

