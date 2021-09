Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Semaine du Goût : Visite de la Distillerie Devoille Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Entrez dans l'univers de la distillerie Devoille et découvrez les différentes étapes de la fabrication des eaux de vie :

la mise en œuvre des fruits (fermentation/macération), la distillation avec nos superbes alambics en cuivre martelé, le vieillissement avec nos 3 superbes greniers où reposent 1200 bonbonnes d’eau de vie, la salle de mise en bouteilles, etc. +33 3 84 49 10 66 Entrez dans l’univers de la distillerie Devoille et découvrez les différentes étapes de la fabrication des eaux de vie :

