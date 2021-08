Lille Place Madeleine caulier Lille, Nord Semaine du goût Place Madeleine caulier Lille Catégories d’évènement: Lille

Place Madeleine caulier, le dimanche 10 octobre à 10:00

Rendez-vous sur la place Madeleine Caulier pour la semaine du goût ! L’idée est de partager autour de la gastronomie, d’informer et d’éduquer au goût le grand public, avec notamment des actions pédagogiques sur le marché de Caulier. L’association Caulier Animation se consacre à l’animation du quartier Caulier et plus spécialement sur le marché du dimanche.

Entrée libre

L'association Caulier Animation organise sur la place Madeleine Caulier la semaine du goût.

2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T12:30:00

