Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin, Masevaux-Niederbruck Semaine du goût Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Masevaux-Niederbruck

Semaine du goût Masevaux-Niederbruck, 9 octobre 2021, Masevaux-Niederbruck. Semaine du goût 2021-10-09 – 2021-10-17

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck Les saveurs automnales arrivent…. Certains prestataires de la Vallée de la Doller participent à cet événement en proposant un repas de saison au prix de 35€ qui ravira autant les papilles des grands que des petits ! Vous trouverez, le restaurant Petite Venise à Masevaux-Niederbruck, et le restaurant de la Seigneurie à Leval. Venez découvrir notre programme détaillé disponible à l’Office de tourisme de la Vallée de la Doller. Certains prestataires de la Vallée de la Doller participent à cet événement en proposant un repas de saison au prix de 35€ qui ravira autant les papilles des grands que des petits !

Vous trouverez, le restaurant Petite Venise à Masevaux-Niederbruck, et le restaurant de la Seigneurie à Leval.Venez découvrir notre programme détaillé disponible à l’Office de tourisme de la Vallée de la Doller. +33 3 89 82 41 99 Les saveurs automnales arrivent…. Certains prestataires de la Vallée de la Doller participent à cet événement en proposant un repas de saison au prix de 35€ qui ravira autant les papilles des grands que des petits ! Vous trouverez, le restaurant Petite Venise à Masevaux-Niederbruck, et le restaurant de la Seigneurie à Leval. Venez découvrir notre programme détaillé disponible à l’Office de tourisme de la Vallée de la Doller. dernière mise à jour : 2021-09-20 par Office de tourisme de Masevaux

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Masevaux-Niederbruck Autres Lieu Masevaux-Niederbruck Adresse Ville Masevaux-Niederbruck lieuville 47.77299#6.99722