de 14h30 à 16h30

.Tout public. gratuit

Nous vous proposons une fois par mois de découvrir quels sont les fruits, légumes ou plantes sauvages à consommer à chaque saison. Alimentation durable : Rendez-vous samedi 21 octobre entre 14h30 et 16h30. Nous vous accueillons sur notre stand pour découvrir un fruit, un légume ou une plante comestible de saison. Vous pourrez le déguster fraichement cueilli, nature ou préparé en confiture, en pesto, en beignet…. En octobre, découvrez ou redécouvrez le noix. Ferme de Paris 1 route du Pesage 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597

