Semaine du goût Chantilly, 11 octobre 2021, Chantilly.

Semaine du goût 2021-10-11 – 2021-10-21

Chantilly Oise Chantilly

80 La Confrérie des Chevaliers Fouetteurs de crème chantilly vous propose un programme riche et gourmand pour la semaine du goût!

Du 11 au 17 octobre

Retrouvez des animations et menus spéciaux chez les restaurateurs et commerçants qui auront apposé sur leur vitrine cette affiche

Les 11, 12 et 14 octobre

Atelier du goût par la Confrérie dans les écoles élémentaires pour plus de 240 élèves. Les Chevaliers Fouetteurs interviendront dans les salles de classe pour faire une présentation, démonstration et dégustation de la Crème Chantilly

Samedi 16 octobre, place Omer Vallon

. De 9h à 12h Bertrand Alaime, de la boutique l’Atelier de la Chantilly, sera présent pendant le marché avec son triporteur pour faire découvrir ses produits.

. A partir de 15h Animation et dégustation de Crème Chantilly par la

Confrérie des Chevaliers Fouetteurs.

. A partir de 16h “Battle !” : qui montera le plus vite la crème en crème chantilly (tous les ingrédients seront fournis, ouvert à tous). Attention places limitées, inscription obligatoire par mail à contact@chevalierfouetteur.fr

Jeudi 21 octobre

Soirée blanche: Le centre de formation aux métiers de l’hôtellerie et

de la restauration l’INFA Le Manoir, organise pour la première année une soirée prestigieuse “Tout en blanc” de l’entrée au dessert en passant par les vins.

Places limitées, 80€ par personne.

Réservation obligatoire au : 03 44 67 14 14 ou manoir@infa-formation.com

La Confrérie des Chevaliers Fouetteurs de crème chantilly vous propose un programme riche et gourmand pour la semaine du goût!

Du 11 au 17 octobre

Retrouvez des animations et menus spéciaux chez les restaurateurs et commerçants qui auront apposé sur leur vitrine cette affiche

Les 11, 12 et 14 octobre

Atelier du goût par la Confrérie dans les écoles élémentaires pour plus de 240 élèves. Les Chevaliers Fouetteurs interviendront dans les salles de classe pour faire une présentation, démonstration et dégustation de la Crème Chantilly

Samedi 16 octobre, place Omer Vallon

. De 9h à 12h Bertrand Alaime, de la boutique l’Atelier de la Chantilly, sera présent pendant le marché avec son triporteur pour faire découvrir ses produits.

. A partir de 15h Animation et dégustation de Crème Chantilly par la

Confrérie des Chevaliers Fouetteurs.

. A partir de 16h “Battle !” : qui montera le plus vite la crème en crème chantilly (tous les ingrédients seront fournis, ouvert à tous). Attention places limitées, inscription obligatoire par mail à contact@chevalierfouetteur.fr

Jeudi 21 octobre

Soirée blanche: Le centre de formation aux métiers de l’hôtellerie et

de la restauration l’INFA Le Manoir, organise pour la première année une soirée prestigieuse “Tout en blanc” de l’entrée au dessert en passant par les vins.

Places limitées, 80€ par personne.

Réservation obligatoire au : 03 44 67 14 14 ou manoir@infa-formation.com

contact@chevalierfouetteur.fr

La Confrérie des Chevaliers Fouetteurs de crème chantilly vous propose un programme riche et gourmand pour la semaine du goût!

Du 11 au 17 octobre

Retrouvez des animations et menus spéciaux chez les restaurateurs et commerçants qui auront apposé sur leur vitrine cette affiche

Les 11, 12 et 14 octobre

Atelier du goût par la Confrérie dans les écoles élémentaires pour plus de 240 élèves. Les Chevaliers Fouetteurs interviendront dans les salles de classe pour faire une présentation, démonstration et dégustation de la Crème Chantilly

Samedi 16 octobre, place Omer Vallon

. De 9h à 12h Bertrand Alaime, de la boutique l’Atelier de la Chantilly, sera présent pendant le marché avec son triporteur pour faire découvrir ses produits.

. A partir de 15h Animation et dégustation de Crème Chantilly par la

Confrérie des Chevaliers Fouetteurs.

. A partir de 16h “Battle !” : qui montera le plus vite la crème en crème chantilly (tous les ingrédients seront fournis, ouvert à tous). Attention places limitées, inscription obligatoire par mail à contact@chevalierfouetteur.fr

Jeudi 21 octobre

Soirée blanche: Le centre de formation aux métiers de l’hôtellerie et

de la restauration l’INFA Le Manoir, organise pour la première année une soirée prestigieuse “Tout en blanc” de l’entrée au dessert en passant par les vins.

Places limitées, 80€ par personne.

Réservation obligatoire au : 03 44 67 14 14 ou manoir@infa-formation.com

Ville de Chantilly

dernière mise à jour : 2021-10-01 par