Semaine du goût « Atelier culinaire » – Cuisinez les plantes sauvages



2022-10-08 – 2022-10-08

30 30 Après un temps de visite et de cueillette dans les Jardins avec notre guide et notre Chef cuisinier, retrouvez-vous au restaurant pour réaliser quelques recettes simples avec le fruit de votre récolte. Une occasion unique d’apprendre à cuisiner fleurs et plantes sauvages, et de les déguster…

