Paris Semaine du goût : A l’école du verger La Ferme de Paris Paris, 20 octobre 2023, Paris. Le vendredi 20 octobre 2023

de 10h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. gratuit

L’entretien d’un verger nécessite des techniques simples mais nécessaires à appréhender et à réaliser à la bonne saison. Taille de fructification, bouturage et autres techniques seront au programme de cette nouvelle activité proposée par la Ferme de Paris Vendredi 20 octobre nous vous invitons à une nouvelle journée autour de l’entretien des arbres fruitiers. Journée d’entretien du verger de conservation. Age minimum : 18 ans ou 16 ans accompagné. Horaires :

10h00-16h00. Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s des vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur (chaussures remontantes, … ). Inscriptions ICI. La Ferme de Paris 1, route du Pesage 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://formulaires.paris.fr/formulaires/2762?deco=brand

Ville de Paris Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Ferme de Paris Adresse 1, route du Pesage Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Ferme de Paris Paris latitude longitude 48.8222513246154,2.44491184089318

