Gratuit : non Du 25 janvier au 6 février 2022 se tient la semaine du film palestinien en Loire-Atlantique pour la 5e édition. Le cinéma palestinien exprime la vitalité d’un peuple dont la tragique condition n’empêche pas la joie de vivre.À travers les fictions ou les documentaires proposés, nous entrons dans ses douleurs, ses espoirs, sa mémoire de plus de 70 ans de conflit, sans oublier son humour et son sens de l’autodérision… Projections dans la métropole nantaise :Cinéma Concorde à Nantes – Mardi 25/1/2022 à 20h30 (Not Just Your Picture) + Lundi 31/1/22 à 20h30 (200 Mètres)Cinéma Beaulieu à Bouguenais – Mercredi 26/1/2022 à 20h (200 Mètres)Cinématographe à Nantes – Mercredi 26/1/22 à 20h30 (Le Char et l’Olivier) + Samedi 5/2/22 à 20h45 (One More Jump)Médiathèque Ormedo à Orvault – Jeudi 27/1/2022 à 20h (Not Just Your Picture)Cinéma Saint-Paul à Rezé – Vendredi 28/1/22 à 20h (Not Just Your Picture)Cinéma Lutétia à St-Herblain – Vendredi 28/1/22 à 20h30 (200 Mètres) + Mercredi 2/2/2022 à 20h30 (One More Jump) Toutes les séances seront suivies d’un débat. Découvrez le programme complet Nantes et communes de la métropole adresse1} Nantes 44000

https://www.france-palestine.org/5eme-edition-Festival-du-film-palestinien-en-Loire-Atlantique-Projection-de-200-42147

