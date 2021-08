Aucamville Cinéma Jean Marais Aucamville SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : Avant-première de « I am Greta » de Nathan Grossman Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’évènement: Aucamville

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : Avant-première de « I am Greta » de Nathan Grossman Cinéma Jean Marais, 24 septembre 2021, Aucamville. SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : Avant-première de « I am Greta » de Nathan Grossman

Cinéma Jean Marais, le vendredi 24 septembre à 20:30

Ce documentaire suit la jeune activiste Greta Thunberg dans sa lutte pour sensibiliser le monde au dérèglement climatique global. Débat organisé avec Arcadia Film Festival et la 25e heure. En partenariat avec la mairie d’Aucamville. + d’infos sur la Semaine : www.lescinesdecocagne.com Ce documentaire suit la jeune activiste Greta Thunberg dans sa lutte pour sensibiliser le monde au dérèglement climatique global Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Aucamville Autres Lieu Cinéma Jean Marais Adresse 2 rue des écoles Ville Aucamville lieuville Cinéma Jean Marais Aucamville