Semaine du débat Espace Chanteclair Roanne Catégories d’évènement: Loire

Roanne

Semaine du débat Espace Chanteclair, 21 mars 2022, Roanne. Semaine du débat

du lundi 21 mars au vendredi 25 mars à Espace Chanteclair

En Mars 2022, nous participerons à la semaine de la discrimination, chaque soir de 18h30 à 19h en faisant débattre les jeunes à l’aide d’un support (physique, numérique, imagé ou statistique) sur ces différentes discriminations : – Le lundi de 18h30 à 19h : les jeunes débattront du racisme nous utiliserons une image qui reflète le racisme comme support, une photo de la tombe de George Floyd – Le mardi de 18h30 à 19h : Les jeunes débattront du sexisme après avoir analysé des statistiques. (Violences sexuelles : 76 % des victimes sont des femmes – 1,2 million de victimes d’injures sexistes – 71 % des chroniques radios mobilisent des ressorts sexistes – Seuls 2,9 % des actes sexistes font l’objet d’une plainte) -Le jeudi de 18h30 à 19h : Les jeunes débattront sur la haine anti LGBT. Nous nous servirons d’images comme support. -Le vendredi de 18h30 à 19h : les jeunes débattront sur les discriminations que subissent les personnes atteintes de handicap. Nous nous servirons d’une vidéo de Konbini comme support. Toutes les réponses des jeunes seront retranscrites dans un livret que nous pourrons redistribuer à nos partenaires ou à certains de nos jeunes. Le mercredi de 13h30 à 19h, nous fabriquerons une malle anti-discrimination.

adhésion à la structure

Pendant la semaine anti-discrimination les jeunes participerons chaque soirs à un débat. Espace Chanteclair Roanne Roanne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T18:30:00 2022-03-21T19:00:00;2022-03-22T18:30:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T13:30:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T18:30:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-25T18:30:00 2022-03-25T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Roanne Autres Lieu Espace Chanteclair Adresse Roanne Ville Roanne lieuville Espace Chanteclair Roanne Departement Loire

Espace Chanteclair Roanne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roanne/