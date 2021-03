Semaine du Climat Ecole horticulture La Mouillère, 22 mars 2021-22 mars 2021, Orléans.

Semaine du Climat

du lundi 22 mars au vendredi 26 mars à Ecole horticulture La Mouillère

Nous avons la joie dans le cadre d’un projet d’étudiantes de vous inviter à assister à 3 conferences autours des changements du climats et des enjeux qui suivent à ces changements.

Elles aurons lieux le 22, 24 et 26 Mars 2021, de 14h30 à 15h30, et aborderons le theme des insectes, des palettes végetales et des zones végétalisés urbaines.

Entré libre, inscription à titre informatif (pour être prévenue en cas de changements imprévue)

Conférences autours du réchauffement climatique, ses impactes sur le monde végétale et animale et les moyens de lutte contre ce dernier.

Ecole horticulture La Mouillère 66, avenue de la Mouillère Orléans Loiret



