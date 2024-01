Semaine du cinéma italien Cinéma Ariel Mont-Saint-Aignan, mardi 6 février 2024.

Semaine du cinéma italien Une semaine pour découvrir le cinéma italien en partenariat avec le Circolo italiano 6 13 février Cinéma Ariel Tarif plein 6,60€ / Tarif réduit 3,30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T20:00:00+01:00 – 2024-02-06T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-13T15:30:00+01:00 – 2024-02-13T22:00:00+01:00

Organisée en partenariat avec l’association Circolo italiano, la semaine du cinéma italien investit cette année encore le cinéma municipal Ariel du mardi 6 au mardi 13 février.

Cette manifestation qui réunit chaque année quelque 1500 spectateurs et spectatrices est une excellente occasion de découvrir la production cinématographique de l’autre côté des Alpes. Entre films cultes, nouveautés et rencontres thématiques, cette 14e édition s’annonce d’ores et déjà incontournable !

Que vous soyez cinéphiles averti(e)s ou néophytes, vous apprécierez ces moments conviviaux avec, en prime, un accueil chaleureux, à l’italienne !

Le programme détaillé / Les horaires

Cinéma Ariel Place Colbert, Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 15 25 99 »}] [{« link »: « https://www.montsaintaignan.fr/fileadmin/mediatheque/Programme_Cinema/Synopsis_Settimana_2024.pdf »}, {« link »: « https://www.montsaintaignan.fr/fileadmin/mediatheque/Programme_Cinema/grille_semaine_italienne_2024.pdf »}]