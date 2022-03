[Semaine du Cerveau] Twitch avec Science et Avenir En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Olivier Caïra est maître de conférences en sociologie à l’Université Paris Saclay. Ses travaux portent sur les œuvres et expériences de fiction (théorie, narratologie, histoire de la censure), avec deux axes complémentaires : l’audiovisuel et les jeux de simulation. Son dernier ouvrage, Le Cerveau comme machine (Georg Éditeur 2020), porte sur la représentation des génies et surdoués sur le grand et le petit écran. Il est également scénariste de jeux de rôle et auteur de jeux de société. Pour rejoindre le live : [https://www.twitch.tv/sciencesetavenir](https://www.twitch.tv/sciencesetavenir) Organisé par Science et avenir, avec S[cube] Tous les jeudis, à 17h30, rendez-vous en direct pour un nouveau sujet scientifique. Jeudi 17 mars, le rendez-vous est dédié à la thématique du Cerveau avec comme invité Olivier Caïra. En ligne / online En ligne / online Paris Paris

