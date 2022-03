[Semaine du Cerveau] Table ronde : “Jeux en milieu scolaire et apprentissage : Des observations à la recherche » En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Un nombre croissant de praticien.ne.s de terrain utilisent les jeux de société en classe pour renforcer ou favoriser les apprentissages formels, ou faciliter le développement de compétences spécifiques. Ces initiatives reposent souvent sur une passion personnelle pour ce loisir, et une intuition sur sa complémentarité avec des méthodes pédagogiques traditionnelles. En découlent des observations pragmatiques, qui permettent aux « chercheur.e.s de terrain » d’affiner leurs hypothèses de départ. Ces expériences donnent parfois lieu à une volonté de se tourner vers la recherche académique pour trouver des réponses et étayer – ou affiner – les observations empiriques. Les praticien.ne.s se heurtent alors à des difficultés : * des questionnements d’ordre pratique : comment accéder à l’état de l’art de la recherche ? Dans quelle(s) discipline(s) ? Comment nouer contact avec des scientifiques ? Quelles sont les conditions de mise en place d’un projet de recherche académique formel ? * des questionnements scientifiques : quels apprentissages ont potentiellement lieu dans ce cadre ? Quelle est leur contribution potentielle au développement de compétences scolaires « classiques » ? Nos intervenants dialogueront sur ces sujets à partir de deux expériences de terrain : * le projet JeuMétacogite est un projet scientifique qui étudie le développement de capacités cognitives dans le cadre d’un programme utilisant des jeux de société en classe * le programme « Jeu d’échecs » de la ville d’Orsay qui développe l’enseignement de ce jeu dans les écoles élémentaires et collèges du territoire **Les intervenants :** **L’équipe JeuMétacogite :** * Céline Lanoë dirige une équipe du laboratoire de Psychologie de l’université Caen Normandie * Anick Pelletier, Orthopédagogque, créatrice de la clinique Optineurones de Québec, au Canada. Elles mènent depuis 2019 le programme JeuMétacogite en partenariat avec des classes d’écoles primaires et élémentaires canadiennes. Ce projet de recherche porte sur l’évaluation du développement chez des enfants de 9-10 ans de certaines capacités cognitives par la pratique de jeux de société. **Le programme « Jeu d’échecs » de la ville d’Orsay :** * David Ros, maire de la ville d’Orsay, initiateur du programme * Marc Quenehen, porteur du projet et entraineur d’échecs Animation : Thomas Cariate, Proxi-Jeux Evénement grand public, gratuit, en ligne. Lien à venir. Organisé par Game in Lab avec la ville d’Orsay et S[cube] Un deuxième événement échecs et cerveau sera proposé en ligne le 23 mars. « Les échecs sont-ils un sport comme les autres ? » Cette table-ronde s’intéresse à l’usage des jeux de société en classe et l’observation des apprentissages qui peuvent en découler. En ligne / online En ligne / online Paris Paris

