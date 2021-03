Toulouse Quai des Savoirs Toulouse Semaine du Cerveau Quai des Savoirs Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

La Semaine du cerveau, manifestation internationale, est l’occasion pour de nombreux chercheurs, médecins et étudiants bénévoles de partager les avancées obtenues dans de nombreux laboratoires de recherche en neurosciences et d’en présenter les enjeux.

Durant toute la semaine, voici loccasion de rencontrer ces chercheurs, d’échanger avec eux. Vous apprendrez à mieux connaître le cerveau et découvrirez l’actualité de la recherche. En lien avec l’exposition **_De l’amour_** au Quai des Savoirs, vous pourrez vous informer sur la relation entre le cerveau, les émotions et l’attachement. _En partenariat avec la_ [_Semaine du Cerveau_](https://www.semaineducerveau.fr/manifestations/)_._ _——————–_ ### LES RENCONTRES : À suivre en live sur la page Facebook du Quai des Savoirs [**Rencontre annulée**]

Mercredi 17 Mars à 19h :

–> **LE DÉSIR SEXUEL EST-IL LE PRIVILÈGE DE LA JEUNESSE ?**

Intervenante : **Valérie Igier**, maître de conférence UT2J au CERPPS ———- **Samedi 20 Mars à 16h** :

–> **AMOUR ET ATTACHEMENT, QUELS LIENS ?** –> Intervenante : **Olivia Troupel**, enseignante-chercheure UT2J au LISSTet membre du GIS BECO

[+ d’infos](https://www.quaidessavoirs.fr/-/semaine-du-cerveau-20-mars-18h) ———- **Dimanche 21 Mars à 16h** :

–> **QUEL RÔLE DE L’OCYTOCINE DANS LE LIEN MÈRE ENFANT ?** Intervenantes : **Maithé Tauber**, pédiatre endocrinologue au laboratoire Infinity, CHU de Purpan et **Sophie Çabal-Berthoumieu**, pédopsychiatre au laboratoire Infinity, CHU de Purpan Chercheurs, médecins et étudiants bénévoles partagent avec vous les avancées obtenues dans de nombreux laboratoires de recherche en neurosciences et vous en présentent les enjeux. Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est

2021-03-15T10:00:00 2021-03-15T19:00:00;2021-03-16T10:00:00 2021-03-16T19:00:00;2021-03-17T10:00:00 2021-03-17T19:00:00;2021-03-18T10:00:00 2021-03-18T19:00:00;2021-03-19T10:00:00 2021-03-19T19:00:00;2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T19:00:00;2021-03-21T10:00:00 2021-03-21T19:00:00

