[Semaine du Cerveau] – PopCiné “Le monde de Dory” Cinéma Jacques Tati Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

[Semaine du Cerveau] – PopCiné “Le monde de Dory” Cinéma Jacques Tati, 16 mars 2022, Orsay. [Semaine du Cerveau] – PopCiné “Le monde de Dory”

Cinéma Jacques Tati, le mercredi 16 mars à 14:30

**_«LE MONDE DE DORY»_** RÉALISÉ PAR A.STANTON ET A.MACLANE (2006) Projection du film suivie d’une animation «Comment fonctionne votre cerveau ?» : venez tester votre cerveau et mettre au défi vos mémoires au travers de jeux. Organisé par la [MJC Jacques Tati – Univerciné](https://www.mjctati.fr/cinema) avec [S[cube]](http://partageonslessciences.com/)

Tarif unique pour la projection : 3.5€ / animation gratuite (billetterie sur place)

Projection du dessin animé suivie d’une animation. Cinéma Jacques Tati allée de la Bouvêche – Orsay Orsay Le Guichet Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T14:30:00 2022-03-16T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Cinéma Jacques Tati Adresse allée de la Bouvêche - Orsay Ville Orsay lieuville Cinéma Jacques Tati Orsay Departement Essonne

Cinéma Jacques Tati Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

[Semaine du Cerveau] – PopCiné “Le monde de Dory” Cinéma Jacques Tati 2022-03-16 was last modified: by [Semaine du Cerveau] – PopCiné “Le monde de Dory” Cinéma Jacques Tati Cinéma Jacques Tati 16 mars 2022 Cinéma Jacques Tati Orsay Orsay

Orsay Essonne