[Semaine du cerveau] Notre assiette a-t-elle un rôle pour protéger notre cerveau ? CHU Rennes – Hôpital Pontchaillou – centre de cardiologie pneumologie Rennes, jeudi 14 mars 2024.

[Semaine du cerveau] Notre assiette a-t-elle un rôle pour protéger notre cerveau ?

Venez découvrir le lien entre notre alimentation et les maladies neurodégénératives lors d'une conférence le 14 mars 2024 dans l'amphithéâtre du Centre cardio-pneumologique à Pontchaillou, à Rennes.

Du 2024-03-14 19:30 au 2024-03-14 20:30.

Les maladies neurodégénératives, aux premiers rangs desquelles la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, sont des enjeux majeurs de notre siècle. Au-delà de la recherche médicale visant à mieux prendre en charge ces pathologies et, dans le futur, à en stopper l’évolution, nos habitudes de consommation alimentaire peuvent-elles également jouer un rôle ? Le contenu de notre assiette peut-il nous aider à limiter le risque de survenue de ces pathologies ou à voir un bénéfice si le diagnostic est posé ?Lors de cette conférence, nous aborderons les enjeux de l’alimentation comme un atout de santé cérébrale, et nous évoquerons notamment le régime MIND, dont les bienfaits ont été démontrés scientifiquement.

Conférence présentée par Manon Auffret (PharmD, PhD), chercheure – Société FDE & Institut des Neurosciences Cliniques de Rennes Chercheur hébergé au CHU de Rennes et à l’Université de Rennes (Comportement et Noyaux Gris Centraux, CIC-IT, CIC1414).

Où et quand ?

Rendez-vous dans l’amphitéâtre du Centre cardio-pneumologique à Pontchaillou, CHU de Rennes, le 14 mars 2024 à 19h30.

S’inscrire pour y assister

La conférence est ouverte à tous. L’inscription est gratuite mais obligatoire : https://www.eventbrite.fr/o/semaine-du-cerveau-rennes-12927723006

CHU Rennes – Hôpital Pontchaillou – centre de cardiologie pneumologie Rue Henri le Guilloux Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine