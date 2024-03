[Semaine du cerveau] Les effets persistants de la commotion cérébrale au rugby Centre Inria de l’Université de Rennes Rennes, mercredi 13 mars 2024.

[Semaine du cerveau] Les effets persistants de la commotion cérébrale au rugby Découvrez les effets persistants d’une commotion cérébrale au rugby lors d’une table-ronde le 13 mars 2024 dans l’amphithéâtre du centre Inria de l’Université de Rennes, sur le campus de Beaulieu. Mercredi 13 mars, 18h00 Centre Inria de l’Université de Rennes Inscription gratuite mais obligatoire

Le rétablissement d’un athlète après une commotion cérébrale et son retour au sport suit une procédure de récupération progressive : disparition de symptômes cliniques post-commotion et retour à des fonctions cognitives et d’équilibre normales. Cependant, de nombreux travaux ont mis en avant des déficits persistants après la disparition des symptômes précédemment décrits, suggérant une différence entre la récupération clinique et physiologique.

C’est dans ce contexte qu’est proposée cette table ronde qui vise à discuter la question des déficits persistants de la commotion cérébrale du point de vue d’une chercheuse, d’une joueuse et d’un médecin du sport.

Rendez-vous dans l’amphithéâtre du Centre Inria de l’Université de Rennes à Beaulieu le 13 mars 2024 de 18h à 19h.

La conférence est ouverte à tous. L’inscription est gratuite mais obligatoire : https://framaforms.org/inscription-table-ronde-etudier-les-effets-persistants-de-la-commotion-cerebrale-au-rugby-grace-a-la

Les intervenant.es

Anne-Hélène Olivier, Maître de Conférences à l’UFRSTAPS de l’Université Rennes 2, et chercheuse au sein du laboratoire M2S et de l’équipe VirtUs d’Inria

Xane Sagarzaz, étudiante en STAPS, joueuse au stade rennais rugby

Patrice Ngassa, médecin urgentiste et médecin du sport

Animation : Camille Sicot, chargée de communication et de médiation au centre Inria de l’Université de Rennes

