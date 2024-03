[Semaine du Cerveau] La maladie de Parkinson: quoi de neuf en 2024 ? CHU Rennes – Hôpital Pontchaillou – centre de cardiologie pneumologie Rennes, lundi 11 mars 2024.

[Semaine du Cerveau] La maladie de Parkinson: quoi de neuf en 2024 ? Le 11 mars 2024, Marc Vérin, Manon Auffret, Marie Patat et des membres de deux associations présenteront une conférence sur la maladie de Parkinson à Pontchaillou, CHU de Rennes. Lundi 11 mars, 18h30 CHU Rennes – Hôpital Pontchaillou – centre de cardiologie pneumologie Gratuit et sur inscription

A l’occasion de la Semaine du Cerveau, et en avant-première de la Journée Mondiale Parkinson 2024 (11 avril), des soignants, des chercheurs et des patients vous présenteront les dernières avancées sur la prise en charge de la maladie de Parkinson. Médicaments, approches non médicamenteuses, prise en charge à la maison, place des acteurs de santé (médecins généralistes, infirmiers, HAD, pharmaciens), ou encore état des lieux de la recherche internationale seront abordés.

L’organisation de cette soirée dédiée à la maladie de Parkinson, se fait en collaboration avec l’Association Graine de Courage et l’Association des Parkinsoniens d’Ille et Vilaine. Un temps d’échange avec le public est prévu à la fin de cette conférence.

Où et quand ?

Rendez-vous dans l’amphithéâtre du Centre Cardio Pneumo (CCP) de Pontchaillou (2 Rue Henri le Guilloux) à Rennes le 11 mars 2024 de 18h30 à 20h.

S’inscrire pour y assister

Pour assister à la conférence, il suffit de s’inscrire au préalable. C’est gratuit mais obligatoire : https://www.eventbrite.fr/o/semaine-du-cerveau-rennes-12927723006

Semaine du cerveau Rennes