[Semaine du Cerveau] – “La création de mondes imaginaires” Chez soi / at home, 18 mars 2021-18 mars 2021, Paris.

[Semaine du Cerveau] – “La création de mondes imaginaires”

Chez soi / at home, le jeudi 18 mars à 18:00

Pour la première fois, Game in Lab participe à la Semaine du cerveau avec l’association S[cube].

Game in Lab est un programme de soutien à la recherche sur le jeu. Il a pour ambition de contribuer au développement et rayonnement des travaux scientifiques sur le jeu de société.

S[cube] est une association de diffusion de la culture scientifique.

Game in Lab et S[cube] proposent deux événements sur la thématique « Jeu de rôle et Cerveau » les 18 et 20 mars 2021. Les objectifs de ces événements sont d’une part de promouvoir un dialogue interdisciplinaire entre divers métiers et expertises liés à cette thématique et d’autre part de réunir différents publics autour de sujets mêlant sciences et jeux (professionnels, scientifiques, éditeurs, joueurs…).

Autre événement du cycle : Expérience autour de l’utilisation du jeu de rôle (initiation) dans une situation de remédiation, gestion des conflits, prise en charge psychologique.

______________________

Participants :

Fabien Fernandez (auteur),

Julien Pirou (auteur),

Julien Dutel (auteur),

Olivier Caïra (Université Paris-Saclay),

Coralie David (Docteure en littérature and éditrice)

______________________

Evénement du Cycle “Jeu de rôle et Cerveau” organisé par [Game in Lab](https://www.game-in-lab.org/) avec [S[cube]](http://partageonslessciences.com/)

en ligne, gratuit, sur inscription

Regards croisés entre auteurs de jeu de rôle et chercheurs sur les questions de la création d’univers, sur la fiction, la mémoire et l’imagination.

Chez soi / at home Chez soi / at home Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T18:00:00 2021-03-18T20:00:00