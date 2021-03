[Semaine du Cerveau] – Jeu de rôle, remédiation, gestion des conflits et prise en charge psychologique Chez soi / at home, 20 mars 2021-20 mars 2021, Paris.

[Semaine du Cerveau] – Jeu de rôle, remédiation, gestion des conflits et prise en charge psychologique

Chez soi / at home, le samedi 20 mars à 14:00

Avec la participation de :

Christophe Debien (Psychiatre),

Aurelien Richez (Psychiatre).

_____________

Pour la première fois, Game in Lab participe à la Semaine du cerveau avec l’association S[cube]. Game in Lab est un programme de soutien à la recherche sur le jeu. Il a pour ambition de contribuer au développement et rayonnement des travaux scientifiques sur le jeu de société.

S[cube] est une association de diffusion de la culture scientifique.

Game in Lab et S[cube] proposent deux événements sur la thématique « Jeu de rôle et Cerveau » les 18 et 20 mars 2021. Les objectifs de ces événements sont d’une part de promouvoir un dialogue interdisciplinaire entre divers métiers et expertises liés à cette thématique et d’autre part de réunir différents publics autour de sujets mêlant sciences et jeux (professionnels, scientifiques, éditeurs, joueurs…).

**Inscription obligatoire :** [[https://www.eventbrite.fr/e/billets-semaine-du-cerveau-jouer-au-jeu-de-role-pour-mieux-gerer-ses-emotions-145196323111?aff=ebdsoporgprofile](https://www.eventbrite.fr/e/billets-semaine-du-cerveau-jouer-au-jeu-de-role-pour-mieux-gerer-ses-emotions-145196323111?aff=ebdsoporgprofile)](https://www.eventbrite.fr/e/billets-semaine-du-cerveau-jouer-au-jeu-de-role-pour-mieux-gerer-ses-emotions-145196323111?aff=ebdsoporgprofile)

Autre événement du cycle : Table-ronde “La création de mondes imaginaires”

______________

Evénement du Cycle “Jeu de rôle et Cerveau” organisé par [Game in Lab](https://www.game-in-lab.org/) avec [S[cube]](https://location.partageonslessciences.com/)

en ligne, gratuit, inscription obligatoire

Initiation au jeu de rôle suivie d’une discussion sur l’usage du jeu de rôle dans des situations de remédiation, de gestion des conflits et de prise en charge psychologique.

Chez soi / at home Chez soi / at home Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T17:30:00