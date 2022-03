[Semaine du Cerveau] Exposition Cervo-mix CitéJeunes Les Ulis Catégories d’évènement: Essonne

du lundi 14 mars au samedi 19 mars à CitéJeunes

Quel est ce chef d’orchestre de notre corps, régissant nos pensées, nos souvenirs et notre perception ? Que sait-on de notre cerveau ? En parcourant les différents espaces de l’exposition Cervo-mix, découvrez cet organe fascinant qui n’a pas encore livré aux scientifiques l’ensemble de son fonctionnement. Les modules ludiques et multimédia, accessibles à toute la famille, permettent une compréhension simple des phénomènes en jeu et favorisent les moments de partage et d’échanges. Visitez l’exposition Cervo-mix à CitéJeunes aux Ulis CitéJeunes Rue des Bergères, 91940 Les Ulis Les Ulis Île-de-France Essonne

2022-03-14T16:00:00 2022-03-14T19:00:00;2022-03-15T16:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T16:00:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-18T16:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T19:00:00

