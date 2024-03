[Semaine du cerveau] De l’aliment au cerveau et vice versa CHU Rennes – Hôpital Pontchaillou – centre de cardiologie pneumologie Rennes, mardi 12 mars 2024.

Venez à la rencontre des scientifiques de l'Inrae le 12 mars 2024 dans l'amphithéâtre du Centre cardio-pneumologique à Pontchaillou, CHU de Rennes, pour discuter du lien entre cerveau et alimentation. Mardi 12 mars, 18h30 CHU Rennes – Hôpital Pontchaillou – centre de cardiologie pneumologie

Notre cerveau est constamment en train d’analyser les signaux qui proviennent du monde extérieur ainsi que ceux provenant de notre monde intérieur. Il dirige ainsi notre comportement de la manière la plus adaptée possible pour répondre à nos besoins à chaque instant.

La régulation et le contrôle de la prise alimentaire font intervenir des processus dynamiques en réponse à des stimuli externes et internes. Cependant, cette régulation et ce contrôle sont constamment défiés voire bouleversés par l’omniprésence d’aliments ou de signaux dans nos sociétés occidentales, tels que les nombreuses publicités pour des produits alimentaires ou de grandes enseignes de restauration rapide par exemple.

Ceci peut conduire à une consommation d’aliments en l’absence de faim ou au-delà du rassasiement. Parfois, l’exposition répétée à un certain type d’aliments peut aboutir à des phénomènes d’hyperphagie, de pulsions alimentaires, voire même d’addiction alimentaire.

David Val-Laillet et Adélie Salin vous proposent une conférence sur le comportement alimentaire et le cerveau. En fin de présentation, Nicolas Coquery et Yann Serrand feront une démonstration de neurofeedback, une approche permettant de « prendre le contrôle » de certaines zones de son cerveau.

Rendez-vous dans l’amphitéâtre du Centre cardio-pneumologique à Pontchaillou, CHU de Rennes, le 12 mars 2024 de 18h30 à 19h30.

La conférence est ouverte à tous. L’inscription est gratuite mais obligatoire : https://www.eventbrite.fr/o/semaine-du-cerveau-rennes-12927723006

