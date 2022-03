[Semaine du Cerveau] – Conférence ” Mémoire et apprentissage chez l’enfant et l’adolescent” Maison de Quartier de Porchefontaine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Maison de Quartier de Porchefontaine, le mercredi 16 mars à 19:30

Conférence / débat animée par le Professeur Francis EUSTACHE Neuropsychologue – Unité INSERM- EPHE- Université de Caen Entrée Libre – Nombre de places limité Organisé par l’association Parents éducateurs de Versailles à la Salle DELAVAUD Maison de Quartier de Porchefontaine 86 , rue Yves Le Coz 78000 Versailles Pour tout renseignement : Tel : 0607508658 Mail : [parents.educateurs@gmail.com](mailto:parents.educateurs@gmail.com)

Entrée libre

