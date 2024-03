[Semaine du cerveau] Comment le sport transforme notre cerveau CHU Rennes – Hôpital Pontchaillou – centre de cardiologie pneumologie Rennes, mercredi 13 mars 2024.

[Semaine du cerveau] Comment le sport transforme notre cerveau Venez assister à une conférence de Pascal Benquet expliquant comment le sport modifie la structure et le fonctionnement de notre cerveau. Le 13 mars 2024 à Pontchaillou, CHU de Rennes. Mercredi 13 mars, 18h30 CHU Rennes – Hôpital Pontchaillou – centre de cardiologie pneumologie Inscription gratuite et obligatoire

Début : 2024-03-13T18:30:00+01:00 – 2024-03-13T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T18:30:00+01:00 – 2024-03-13T20:00:00+01:00

Quelle est la distinction entre le cerveau d’un sportif débutant et celui d’un compétiteur chevronné ?

Lors de cette conférence, la manière dont l’activité physique et la pratique régulière du sport remodèlent la structure et le fonctionnement de notre cerveau seront mises en lumière.

La conférence sera présentée par Pascal Benquet, professeur à l’Université de Rennes.

Rendez-vous dans l’amphitéâtre du Centre cardio-pneumologique à Pontchaillou, CHU de Rennes, le 13 mars 2024 de 18h30 à 20h.

La conférence est ouverte à tous. L’inscription est gratuite mais obligatoire : https://www.eventbrite.fr/o/semaine-du-cerveau-rennes-12927723006

CHU Rennes – Hôpital Pontchaillou – centre de cardiologie pneumologie Rue Henri le Guilloux Rennes 35043 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/o/semaine-du-cerveau-rennes-12927723006 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 315, « html »: «

