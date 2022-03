[Semaine du Cerveau] Ciné-débat “Folles de Joie” Maison de l’environnement Magny-les-Hameaux Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux

Maison de l’environnement, le mardi 15 mars à 19:30

Film réalisé par P.VIRZÌ (2016) _Beatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif. Donatella est une jeune femme tatouée, fragile et introvertie. Ces deux patientes de la Villa Biondi, une institution thérapeutique pour femmes sujettes à des troubles mentaux, se lient d’amitié. Une après-midi, elles décident de s’enfuir bien décidées à trouver un peu de bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert qu’est le monde des gens ‘sains’._ organisé par Les Amis de l’Estaminet et de la Culture

Gratuit – réservation conseillée

Projection du film suivie d'une discussion avec un scientifique

2022-03-15T19:30:00 2022-03-15T22:00:00

