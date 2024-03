[Semaine du cerveau] Bar en sciences – À la découverte de la recherche en imagerie cérébrale La Nouba bar Rennes, jeudi 14 mars 2024.

Venez rencontrer des scientifiques de l’Université de Rennes au bar « La Nouba » le 14 mars 2024 pour discuter de leurs métiers et de leurs travaux de recherche. Jeudi 14 mars, 18h00 1

https://www.eventbrite.fr/o/semaine-du-cerveau-rennes-12927723006

Du 2024-03-14 18:00 au 2024-03-14 20:00.

Que connaissez-vous sur la recherche sur le cerveau et sur ces acteurs ? Des chercheurs de l’équipe Empenn vous présentent leurs métiers et leurs travaux de recherche sous forme d’un grand quizz. Question ? Réponses ! Et surtout discussion.

Venez en apprendre plus sur le cerveau, l’imagerie et la recherche !

Où et quand ?

Rendez-vous au bar « La Nouba » (14 Rue Saint-Hélier) à Rennes le 14 mars 2024 de 18h à 20h.

S’inscrire pour y assister

C’est ouvert à tous. L’inscription est gratuite mais obligatoire : https://www.eventbrite.fr/o/semaine-du-cerveau-rennes-12927723006

Les intervenantes

Elodie Germani, Université de Rennes

Fanny Degeilh, INSERM

Camille Muller, Université de Rennes

Carla Joud, Université de Rennes

Nolwenn Jegou, Université de Rennes

La Nouba bar 14 Rue Saint-Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine