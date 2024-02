Semaine du cerveau à l’Alcazar Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, lundi 11 mars 2024.

Semaine du cerveau à l’Alcazar Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le cerveau parfait ou imparfait ?

Nouvelle édition de la Semaine du Cerveau.



Notre cerveau est parfaitement imparfait . Complexe, capable d’évoluer, de s’auto-réparer, le cerveau est aussi capable de se tromper…



• Mardi 12 mars à 18h

Le cerveau automatique décrypter et maîtriser nos biais cognitifs

Notre cerveau, dans sa quête d’efficacité, développe des automatismes qui peuvent parfois conduire à des biais de raisonnement surprenants…

Par Jérôme Prado, chargé de recherches au CNRS et au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon.



• Mercredi 13 mars à 18h

L’influence des stéréotypes de genre sur les performances cognitives et les recrutements

Les stéréotypes influencent les performances des femmes et génèrent des discriminations.

Par Isabelle Régner, professeure à Aix-Marseille Université laboratoire de psychologie cognitive.



• Jeudi 14 mars à 18h

Membre fantôme, mais si réel !

Une personne amputée peut ressentir des douleurs dans le membre manquant. Saviez-vous aussi qu’elle peut commander une action et sentir son membre bouger ?

Par Jozina de Graaf, enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université institut des sciences du mouvement.



• Vendredi 15 mars à 18h

Trompe-l’oeil et préjugés contributions sensorielles et cognitives aux illusions perceptives

Que nous révèlent les illusions visuelles du fonctionnement et de la compréhension du cerveau ?

Par Anna Montagnini, chargée de recherches au CNRS Institut des neurosciences de la Timone.



• Samedi 16 mars à 18h

Émotions et prise de décisions

Les émotions sont parties intégrantes de la prise de décision.

Par Delphine Van Hoorebeke, maître de conférence à l’Université de Toulon.



En collaboration avec Cerveau Point Com. .

Début : 2024-03-11

fin : 2024-03-17

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

